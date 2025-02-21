Америка хочет жить по новым правилам.

Представители Республиканской партии в качестве действующих депутатов добавили на рассмотрение потенциально будущий и одобренный закон об выходе Соединенных Штатов из состава Организации объединенных наций. Соответствующий файл размещен на сетевой странице сенатора Майка Ли, являющегося соавтором законодательной инициативы.

Согласно написанному, Дональд Трамп способен и должен прекратить членство Североамериканского государства в ООН, как и других межгосударственных организациях, связанных с ней.

Активация документа позволяет осуществить остановку финансирования ООН и его мероприятий, как и приведёт к блокированию участия представителей ВС Штатов во всех миротворческих операциях, организованных ООН.









Если же США захотят вернуться в Организацию объединенных наций, то для этого можно обойтись без разрешения сената.

Отметим, что Дональд Трамп прекратил членство на 21 февраля 2025 года в двух подведомственных организациях ООН: Совете по правам человека и Ближневосточного агентства.