За 2025 год отечественная валюта на 13% укрепилась по отношению к американскому доллару.

В 2025 году рубль смог усилиться по отношению к американскому доллару на 13%, о чем незамедлительно в своей свежей публикации сообщили корреспонденты Bloomberg.

Так изучив данные ЦБ России, где было указано, что рубль на 21 февраля торговался по 88,51, американские журналисты заявили, что это лучшее свидетельство, что валюта РФ самая успешная на развивающихся рынках в новом году. Напомним, что в декабре один американский доллар стоил 101,68 рублей.

С наибольшей вероятностью можно лишь резюмировать, что главной причиной укрепления российской валюты можно назвать проведение переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

На встрече высокопоставленных представителей сторон в Саудовской Аравии, чиновники обеих стран решили, что настало время для стабилизации рабочего режима посольств. И пришло время для организации нового дипломатического раунда, который поможет решить украинский кризис.

Одновременно в Bloomberg напомнили, что для Владимира Зеленского 2025 год начался не лучшим образом, где давление на украинского президента лишь усилилось со стороны команды Трампа и самого главы Белого дома.

И как пояснил штатный финансовый эксперт Промсвязьбанка Денис Попов, рубль укрепляется из-за старта переговорного процесса между РФ и Соединенными Штатами, как растёт из-за позитивных комментариев главы США, что даёт рынку положительные эмоции. Отечественный аналитик считает, что рубль открыт для ещё большего укрепления.