Первой страной, заказавшей помимо России Су-57, стал Алжир. Теперь возможно захочет такой истребитель и Тегеран.

В Сети появилось видео красивой процедуры старта отечественного передового истребителя Су-57 в экспортном варианте, поднявшегося в воздух с взлётно-посадочной полосы иранской воздушной гавани, где самолёт пятого поколения выполнил промежуточную посадку. Сделано это было в рамках возвращения с международного авиационного форума в Индии.

Прибытие воздушного борта, чьи возможности по части высоких рабочих характеристик полёта не устают удивлять авиационных экспертов, состоялось в присутствии местных журналистов. В качестве жеста, российский пилот выполнил для иранской публики фигуру высшего пилотажа Бочка.

F-35 и Су-57 в Индии на выставке вооружений

Отметим, что Су-57Э понравился не только представителям Ирана, но и большинству зрителей выставки Aero India 2025. Тем более, что самолёт пилотировал Герой РФ Сергей Богдан, показавший несколько впечатляющих элементов высшего пилотажа, из-за чего, дабы не выглядеть слабее на фоне российского конкурента, американские машины, такие как F-35 и F-16, получили приказ вообще не подниматься в воздух для демонстрационных полётов.



Известно, что первым международным заказчиком Су-57 стали вооруженные силы Алжира.