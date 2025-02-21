Хотя инженерные идеи об оснастке очередного вазовского мотора турбиной постоянно витают в воздухе.

Специалисты АвтоВАЗа посредством блога «Поладим с Lada» смогли объяснить, почему отечественные машины с турбированными двигателями с производственных конвейеров в РФ практически не сходят.

Во-первых, для интеграции турбины необходимы крупные работы по реинжинирингу силовой установки: выбрать более подходящие материалы, изменить блоки смазки и охлаждения, как и улучшить картерную вентиляцию в двигателе. Переделанный агрегат точно минимум в 1,5 раза будет стоить больше, чем классический атмосферный двигатель.









Во-вторых, как только у автомобиля увеличилась мощность, следует самое пристальное внимание обратить на другие важные системы машины: обновить трансмиссию, улучшить тормозную систему и шасси. Всё это увеличит итоговую наценку ещё на 100% от базовой модели с «атмосферником».

Можно вспомнить, что на территории РФ автомобили с турбиной в двигателе не слишком популярны традиционно. Тем более налог на машину платится не с объема силовой установки как в ЕС, а с мощности.

Но окончательно утверждать, что турбированный двигатель «всё» по крайней мере для транспорта АвтоВАЗа, пока рано.