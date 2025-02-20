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Madarator
SHOT: Сеть Subway вернулась на российский рынок
Предполагаемая оттепель в текущих отношениях Вашингтона и Москвы заставляет действовать достаточно оперативно и американский бизнес.

   Американская сеть общественного питания Subway решила дать повторный шанс деловым отношениям с российской стороной после незаметного ограничения собственной деятельности на территории России с сентября 2024 года. Такие сведения получили корреспонденты ТГ-канала «Shot».

   Согласно приведенной информации, представители зарубежной фирмы без видимых трудностей решили поделиться с отечественными предпринимателями правами на франшизу, позволяя трудиться под вывеской Subway.



   Отметим, что совершенно другая ситуация была минувшей осенью, когда руководство коммерческой организации заблокировало партнерам в РФ сохранить своё название. Из-за этого решившие действовать по франшизе компании переименовались в «Сабфреш».

   Согласно осенним событиям, российские франчайзи американской сети получили сообщения о расторжении сотрудничества, как и прямая рекомендация не использовать  бренд.

   Предполагается что новый подход к России вашингтонской администрации заставил высшее руководство Subway передумать и вернуться к коммерческой детальности в РФ.

#россия #экономика #франшиза #subway
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