Предполагаемая оттепель в текущих отношениях Вашингтона и Москвы заставляет действовать достаточно оперативно и американский бизнес.

Американская сеть общественного питания Subway решила дать повторный шанс деловым отношениям с российской стороной после незаметного ограничения собственной деятельности на территории России с сентября 2024 года. Такие сведения получили корреспонденты ТГ-канала «Shot».

Согласно приведенной информации, представители зарубежной фирмы без видимых трудностей решили поделиться с отечественными предпринимателями правами на франшизу, позволяя трудиться под вывеской Subway.









Отметим, что совершенно другая ситуация была минувшей осенью, когда руководство коммерческой организации заблокировало партнерам в РФ сохранить своё название. Из-за этого решившие действовать по франшизе компании переименовались в «Сабфреш».

Согласно осенним событиям, российские франчайзи американской сети получили сообщения о расторжении сотрудничества, как и прямая рекомендация не использовать бренд.

Предполагается что новый подход к России вашингтонской администрации заставил высшее руководство Subway передумать и вернуться к коммерческой детальности в РФ.