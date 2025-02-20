Китай и США исторически друг от друга зависят, и углубление сотрудничества Пекина и Вашингтона должно положительно повлиять на мир.

Дональд Трамп предполагает заключить торговое соглашение с КНР, делая специальный акцент на количественном повышении покупательского объема американских товаров китайской стороной. Так же Пекин должен нарастить объемы собственных инвестиций в США. Такой информацией в свежей публикации поделились репортеры The New York Times.

И хотя положительный итог предприятия Трампа не очевиден из-за умения торговаться Китая, вашингтонская администрация испытывает живой интерес к потенциальному успеху сделки.

И хотя прошлая такая сделка завершилась неудачно, потому что Пекин так и не смог выкупить американских товаров на 200 млрд. долларов, как того требовала сделка от 2020 года, Трамп настроен оптимистично, пытаясь встроить в будущий договор еще и пункт по ядерной безопасности.









Для повышения шанса на удачу 78-летний политик предпринял 1 февраля введение дополнительных заградительных пошлин в размере 10% на китайские товары и услуги. Ответный ход со стороны Китая последовал незамедлительно.

Предполагается, что в случае хороших вестей, Китай значительно нарастит уровень вложений в Соединенные Штаты, будет приобретать больше с/х культур, авиацию и иные товары, как и вероятно, уменьшив свой производственный багаж.

Но не все в Штатах согласны с новой идеей Трампа: по мнению американских чиновников инвестиции со стороны КНР в бизнес США есть ничто иное, как угроза национальной безопасности.