Наведение 32-килограммовой ракеты с осколочно-фугасной частью на цель производится по лазерному лучу.

Отечественные специалисты в рамках международной выставки вооружений IDEX 2025 привезли в столицу Объединенных Арабских Эмиратов авиационную ракету управляемого типа под наименованием Х-БПЛА, где высокоточный образец воздушного запуска и продемонстрировали.

Известно, что корректируемый авиационный боеприпас создал конструкторский и инженерный коллектив «КБ приборостроения», являющийся структурным подразделением НПО «Высокоточные комплексы».

И как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», тяжелая ракета Х-БПЛА собрана из конструктивных узлов сразу двух управляемых разновидовых боеприпасов российской армии – корректируемых ракеты «Корнет» и артиллерийского снаряда «Краснополь», от которого штатные сотрудники «Конструкторского бюро приборостроения» взяли систему наведения по лазерному лучу.









Разумеется, для полной комплектности Х-БПЛА не хватает только носителя. В качестве такого средства отечественный ОПК может предложить ударный дрон семейства «Орион» в экспортном оснащении.

В идеальных условиях новейшая ракета способна пролететь до 8 километров, запущенная с предельной высоты до 4000 метров. Пусковой контейнер вместе с боеприпасом весит 42 кг, без пускового тубуса масса крылатого снаряда равна 32 кг, где сама БЧ осколочно-фугасного типа весит 6 кг. Масса взрывчатого вещества составляет 3,2 кг.

И как прокомментировал руководитель Ростеха Сергей Чемезов, снаряд Х-БПЛА в боях показал высокую эффективность в борьбе против тяжелобронированной техники