Дональд Трамп и Илон Маск являются апологетами уменьшения ненужных государственных расходов, в том числе урезая до крайности дополнительный персонал.

Текущая вашингтонская администрация дала задание силовым ведомствам составить список собственных работников, находящихся на испытательном сроке и которых необходимо сократить. Как пояснили журналисты Washington Post информацию, поступившую от собственных источников, большинство служащих, попадающих под определение категорий свыше, окажутся без работы уже в рамках текущей семидневки.

На скорое сокращение военных чиновников указывает и появление в административном здании Пентагона специалистов новосозданного Департамента по эффективности правительства, чьим руководителем является Илон Маск.









По сведениям, предоставленным информаторами WP, выполнение директивы DOGE приведет с высокой вероятностью к тысячам увольнений. Так Пентагон занимает нишу самого крупного федерального агентства с годовым бюджетом в $840 млрд. с работающим гражданским персоналом в 950 тыс. человек. Среди сотрудников Пентагона значатся сварщики, ремонтные бригады и персонал столовых, как и инженеры, наблюдающие за работой довольно специфичных программ, присутствуют и офисные менеджеры, отвечающие за бухгалтерские операции.

Собственно военных в армии США насчитывается 1,3 млн. человек плюс войска Национальной гвардии и резерва в количестве 800 тыс. человек. Но сугубо категория военных не подпадает под программу сокращений Дональда Трампа.