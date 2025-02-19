Из-за рекламных обзвонов буквально тысячи граждан не берут трубки с вызовами, набранными с незнакомых номеров.

Грядущим летом на территории РФ может быть задействован блокирующий механизм на рекламу, распространяемую посредством телефонных звонков. Об потенциально скором запрете рекламного спама, распространяемого методом телефонного набора, уведомил публично руководитель отечественного Минцифры Максут Шадаев на полях встречи «Кибербезопасность в финансах».

Высокопоставленный российский чиновник объявил, что летом должен появиться запрет на обзвоны, главная цель которых – это распространение рекламного спама среди обычных граждан.









Согласно расширенному пояснению Шадаева, все телефонные звонки, авторами которых заявлены коммерческие организации, будут идентифицированы.

Первая информация о том, что российские граждане не должны подвергаться постоянному телефонному давлению посредством спам-звонков различного характера, как и принять физические меры для эффективного противодействия таким мерам со стороны недобросовестных предпринимателей, поступила в минувшем апреле. В рамках конференции Шадаев выразил мнение, что из-за массового характера рекламы по телефону жители России перестали доверять звонкам с номеров, исходящих от контактов не из телефонной книжки.