Более мощная силовая установка напрямую влияет на повышение боеспособности и тактико-технические характеристики тяжелобронированной машины.

Специалисты Уралвагонзавода трудятся над наращиванием мощности силовых установок актуальных образцов отечественных танков. Об одном из направлений сегодняшней плановой работы инженеров и конструкторов российского военного завода в беседе с репортёрами ТАСС на полях международного форума вооружений IDEX 2025 поделились сотрудники концерна.

Согласно заявлению последних, двигатели танков РФ непрерывно совершенствуются, в 2025 году от силовых агрегатов методом проведения технических изысканий добились повышения показателей ремонтопригодности, экономичности в расходе масляной жидкости и топливной смеси, надёжности эксплуатации.









А мы напомним, что базовый двигатель для передового танка РФ Т-90М «Прорыв» представляет собой турбированный дизель многотопливного типа с максимальной мощностью в 1130 л.с. Для нормальной работы Т-72Б3 требуется силовой агрегат с мощностью поменьше – 1000 л.с.

Тем временем производственники ПАО «Кадви» публично обозначили информацию, что собственными силами начнется выпуск газотурбинных моторов для танка Т-80 мощностью 1250 л.с., одновременно продолжая инженерные изыскания для двигателя мощностью в 1500 л.с.