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Madarator
MWM: Показатели боеготовности самолетов ВВС США непрерывно снижаются и дошли до антирекордов
Чем сложней самолёт,тем трудней поддерживать его в надлежащем состоянии

   Обновлённые сведения от 18 февраля зафиксировали наглядно, что так называемые показатели боеготовности самолётов в составе воздушного армейского флота принадлежности Соединенных Штатов в 2024 продолжили скольжение вниз, о чем информирует свежая публикация Military Watch Magazine.

   За последние 20 лет показатели 2024 года можно назвать самыми «упадническими»: средний показатель боеспособности всего американского ВВС достиг значений в 67,15 %.

   Всё вышеперечисленное точно касается F-22 и F-35 – истребителей пятого поколения, требующих особого уровня обслуживания и ухода. Но даже предоставляя такие требования, американские техники резюмировали, что боеготовность передовых истребителей ВВС США снова просела.

   Проблемный во всех смыслах F-22 продемонстрировал уровень собственной боеготовности в 40,2%, а F-35A около 51,5%. Что заметно отличается в худшую сторону от показателей прошлых лет в 55%.



   Как пояснили редакторы журнала, всё дело в том, что в американской армии запустили процедуру перехода с F-16 – более устаревших истребителей, но в то же самое время наиболее легких в обслуживании, перейдя на F-35.

   Но даже этим планам на 100% не суждено было сбыться: из-за проблем в самих программах F-22 и F-35 военным пришлось пролонгировать сроки эксплуатации стремительно устаревающих F-16 буквально на несколько десятков лет дольше, чем изначально задумывалось. Тем более F-22 не удалось произвести в достаточном количестве как планировалось, наблюдая постоянные задержки в производстве.

   Все в итоге обернулось тем, что военное командование отдало приказ о досрочном выводе из эксплуатации F-22, имеющих крупные проблемы, заменяя их на F-15.

#авиация #инопресса #f-16 #f-35 #ввс сша #западная пресса #f-22 #f-35a #f-15 #проблемы ввс сша
Источник: militarywatchmagazine.com
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