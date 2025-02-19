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На IDEX 2025 представили дрон-конвертоплан с вертикальным взлётом для базирования на кораблях
Новый беспилотник способен навести на цель боевой корабль

   Беспилотный дрон вертикального взлёта и посадки, называемый по аналогии с самолётной техникой VTOL, такой, как Supercam SX350, значительно расширяет функционал боевых или разведывательных кораблей. Всё из-за того, что отечественную беспилотную систему можно запускать с палубы судна, имеющего небольшие размеры плоской поверхности. Такой образец беспилотной авиации начнет применяться надводным составом российского флота – в воздушных миссиях подсвечивая цель для её последующего поражения управляемым ракетным вооружением. И по данным журналистов «РГ», передовой разведчик может наводить на цель не только огневые средства надводной группировки РФ, но и выдавать целеуказания для экипажей субмарин и сухопутного состава ракетных комплексов, несущих дежурство на берегу.

   Конвертоплан беспилотного типа пригоден для рейдового патрулирования прибрежной зоны и акватории и проводить гражданские конвои.



   Отметим, что Supercam SX350 есть прямой наследник известного российского крыла – дрона Supercam S350, уже используемого как воздушная машина разведки, наведения на цель и последующей корректировки, наводя на выявленные позиции оппонента или обнаруженную бронетехнику ракеты «Искандеров» или управляемые снаряды среднествольной и крупноствольной артиллерии.

   В качестве достоинств Supercam можно перечислить легкость сборки на месте, композитные детали, простота установки дополнительных модулей, таких как оптические камеры дневного или ночного режимов, как и иное разведывательное оборудование.  

   Новый дрон Supercam SX350 показали на форуме вооружений IDEX 2025 в ОАЭ.

#конвертоплан #idex 2025 #vtol #supercam #supercam s350 #supercam sx350 #дрон с вертикальным взлётом
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