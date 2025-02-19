Новый беспилотник способен навести на цель боевой корабль

Беспилотный дрон вертикального взлёта и посадки, называемый по аналогии с самолётной техникой VTOL, такой, как Supercam SX350, значительно расширяет функционал боевых или разведывательных кораблей. Всё из-за того, что отечественную беспилотную систему можно запускать с палубы судна, имеющего небольшие размеры плоской поверхности. Такой образец беспилотной авиации начнет применяться надводным составом российского флота – в воздушных миссиях подсвечивая цель для её последующего поражения управляемым ракетным вооружением. И по данным журналистов «РГ», передовой разведчик может наводить на цель не только огневые средства надводной группировки РФ, но и выдавать целеуказания для экипажей субмарин и сухопутного состава ракетных комплексов, несущих дежурство на берегу.

Конвертоплан беспилотного типа пригоден для рейдового патрулирования прибрежной зоны и акватории и проводить гражданские конвои.









Отметим, что Supercam SX350 есть прямой наследник известного российского крыла – дрона Supercam S350, уже используемого как воздушная машина разведки, наведения на цель и последующей корректировки, наводя на выявленные позиции оппонента или обнаруженную бронетехнику ракеты «Искандеров» или управляемые снаряды среднествольной и крупноствольной артиллерии.

В качестве достоинств Supercam можно перечислить легкость сборки на месте, композитные детали, простота установки дополнительных модулей, таких как оптические камеры дневного или ночного режимов, как и иное разведывательное оборудование.

Новый дрон Supercam SX350 показали на форуме вооружений IDEX 2025 в ОАЭ.