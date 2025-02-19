Поезд французского лидера ушел и теперь российский президент напрямую может переговорить с Дональдом Трампом, оставив "за бортом" европейских правителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов поговорить с Владимиром Путиным. О его новом политическом желании рассказывается в свежей публикации газеты La Dépêche.

Как пояснил глава Елисейского дворца, разговор с российским президентом ему нужен прежде всего для урегулирования украинского кризиса.

Отметим, что вчера в столице Саудовской Аравии прошли представительные переговоры между российской и американской делегациями в составе Сергея Лаврова, Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева. США представляли госсекретарь Марко Рубио, Майк Уолтц и Стивен Уиткофф. Встреча длилась больше четырех часов.

Тем временем, за океаном положительно прокомментировал итог переговоров в Эр-Рияде Дональд Трамп. Президент США назвал разговор между делегацией РФ и Штатов полезным, о чем лично заявил в рамках пресс-конференции. Об этом рассказали репортёры РИА Новостей.

Интересный факт: по словам Кирилла Дмитриева, участвовавшего в переговорах, Соединенные Штаты в лице крупных бизнесменов потеряли 300 млрд долларов из-за ухода предпринимателей из России с 2022 по 2025 годы.