Требования Вашингтона оказались больше похожи на репарации, чем дружеское сотрудничество.

Украинский президент сделал стратегическую ошибку, предложив американской администрации право на добычу полезных ископаемых из земных недр Украины. Но сделав предложение, он не конкретизировал точные условия разработки. О крупных политических ошибках Владимира Зеленского в беседе с репортёрами Financial Times поделился европейский функционер, присутствовавший на переговорном мероприятии.

Как пояснил чиновник, лица, посоветовавшие Зеленскому сделать такое предложение, думали организовать приманку для Трампа, но недостаточно просчитали последствия. Из-за чего вышло так, что Трамп мог буквально написать любую цену.

Теперь инициатива полностью на поле вашингтонской администрации, а офис украинского президента и сам Зеленский находятся в проигрышной позиции, ожидающие, что им может предложить Дональд Трамп.

Точно такого же мнения придерживается и собеседник издания с украинской стороны, попросивший не называть себя в публикации. Как пояснил украинский чиновник, Зеленский сразу же был должен назвать условия предоставления такой помощи, без промедления заявив о просьбе предоставить гарантии в сфере безопасности для Украины. Но украинский президент обозначил это условие лишь постфактум, после того как переговоры по сделке насчёт полезных ископаемых сорвались.

Отметим, что в первой половине февраля Зеленский заявил, что Украина готова предложить США совместную разработку украинских недр.