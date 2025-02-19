Украинский президент сделал стратегическую ошибку, предложив американской администрации право на добычу полезных ископаемых из земных недр Украины. Но сделав предложение, он не конкретизировал точные условия разработки. О крупных политических ошибках Владимира Зеленского в беседе с репортёрами Financial Times поделился европейский функционер, присутствовавший на переговорном мероприятии.
Как пояснил чиновник, лица, посоветовавшие Зеленскому сделать такое предложение, думали организовать приманку для Трампа, но недостаточно просчитали последствия. Из-за чего вышло так, что Трамп мог буквально написать любую цену.
Теперь инициатива полностью на поле вашингтонской администрации, а офис украинского президента и сам Зеленский находятся в проигрышной позиции, ожидающие, что им может предложить Дональд Трамп.
Точно такого же мнения придерживается и собеседник издания с украинской стороны, попросивший не называть себя в публикации. Как пояснил украинский чиновник, Зеленский сразу же был должен назвать условия предоставления такой помощи, без промедления заявив о просьбе предоставить гарантии в сфере безопасности для Украины. Но украинский президент обозначил это условие лишь постфактум, после того как переговоры по сделке насчёт полезных ископаемых сорвались.
Отметим, что в первой половине февраля Зеленский заявил, что Украина готова предложить США совместную разработку украинских недр.