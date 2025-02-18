Представители Украины и ЕС на двухсторонние переговоры даже в качестве наблюдателей без права голоса не приглашены.

В столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде, начались переговоры дипломатических команд РФ и Соединенных Штатов. Соответствующие подтверждающие кадры появились в ТГ-канале Марии Захаровой как официального представителя отечественного дипломатического ведомства. На видео показано, как делегация РФ приезжает на место встречи. Дипломатическое мероприятие осуществляется во внутренних покоях королевского дворца Дирия.









Это первые за четыре года переговоры официально представляющих Североамериканское государство и РФ членов делегации.

По данным журналистов РИА Новости, вокруг периметра здания, где осуществляется встреча, меры безопасности чрезвычайно усиленны, как и замечены многочисленные патрули.









Официальный Вашингтон представляют госсекретарь Марко Рубио, Майк Уолтц как помощник Трампа по национальной безопасности и Стивен Уиткофф в роли спецпосланника американского президента по Востоку. Россия представлена на мероприятии главой отечественного МИД Сергеем Лавровым и помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. На встрече так же присутствует со стороны РФ и Кирилл Дмитриев как руководитель РФПИ.