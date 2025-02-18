Всё это время Алжир был экономической вотчиной Парижа, но ошибка Макрона резко убавила позиции Франции в африканской республике.

Недальновидные внешнеполитические действия Эмманюэля Макрона, решившего встать на сторону Марокко в переговорах за статус Западной Сахары сделали возможным падение Парижа с пьедестала лидера пищевого рынка в Алжире. Такую негативную оценку Франции дали журналисты издания L’Opinion.

Согласно расследованию репортёров газеты, 10 лет назад Франция была главным поставщиком продуктов питания в Алжир. Но в 2022 году произошла пока ещё плавная смена курса и поставки продовольствия уменьшились. А в минувшем году ввоз продуктов питания из Франции рекордно просел. Так поставки сухого молока и сыра, которые Париж осуществлял в Алжир, уменьшились на 25%. Больше же всех упала продажа зерна: продукт французских аграриев на рынках Алжира уменьшился в 4 четыре раза по объему.









И теперь эту нишу плотно заняла РФ. Так Москва на 90% закрывает потребности Алжира в зерне. Причем зерно в довольно больших объемах поставляются и в Марокко.

Как пояснили корреспонденты, французские крупные продавцы внезапно оказались без звонков и заказов алжирских продавцов зерна. Теперь эти звонки и заказы осуществляются в Россию.

Недавно западные медиа указали, что власти Алжира убрали французских поставщиков пшеницы из конкурса – всё из-за падения уровня отношений с официальным Парижем.