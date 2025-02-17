На предприятии будут трудиться около 500 человек.

Автор строительства приступил к возведению выпускающего твердосплавные инструменты и технологическую оснастку предприятия, появление цехов которого планируется внутри периметра особой экономической зоны города Дзержинск. Именно здесь инвестор под коммерческим наименованием ООО «Аксис» начал постройку будущего завода. О перспективных планах управленцев компании «Аксис» рассказала пресс-служба Корпорации развития Нижегородчины.

Как пояснили чиновники, новый промышленный объект займется выпуском фрезы, сверл, стержней и иных схожих металлических конструкций.









Всего инвестор предложил вложить в будущее предприятие 3 млрд. рублей, которые помогут предоставить Дзержинску 442 новых рабочих места.

Будущий завод будет состоять из трех отдельных зданий, суммарная площадь которых составит порядка 60 тыс. кв. метров. На февраль 2025 года монтажники приступили к возведению каркаса первого корпуса.

Само строительство будет многоэтапным, где для окончания первого этапа должно хватить 2025 года.

Как только завод выйдет на максимальную производственную мощь, в год будет выпускаться до 1500 тонн готовой продукции.