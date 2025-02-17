По новому транспортному переходу разрешат двигаться как легковым, так и грузовым автомобилям.

В малом населённом пункте Шушары, приписанном к Санкт-Петербургу, начались капитальные восстановительные работы над мостом через местный ручей рядом с совхозом «Детскосельский». О старте крупных ремонтных начинаний проинформировала пресс-служба городских властей.

Как пояснили представители КРТИ, балочную инженерную конструкцию заблокировали для пешеходов и автомобильно транспорта – всё из-за неудовлетворительного технического состояния дорожного полотна и самой конструкции.

Сейчас старую и довольно изношенную переправу убрали, а работники в ходе земляных работ подготавливают будущее место для появления другого перехода. Инженеры строительного управления рассчитывают все нюансы для появления свайной платформы под будущий мост.









Как пояснено в генеральном плане, мостовое сооружение будет представлять П-образную силовую раму, опирающуюся на железобетонный фундамент монолитного типа, уложенный на свайное основание.

Новое строение будет обустроено деформационными швами с закрытой поверхностью, сам мост получит современную гидроизоляцию и асфальт.

Как только переправа будет готова, по ней могут двигаться как пешеходы, так и автомобили, в том числе грузовые.