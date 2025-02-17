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Madarator
По мнению учёных Земля стала необъяснимо ускоряться, вращаясь вокруг своей оси
Из-за чего с 2029 года из суток придется вычесть одну секунду.

   Наша родная планета перешла в режим ускоренного вращения вокруг собственной оси, чему внятного объяснения от современных ученых специалистов по-прежнему нет. Об аномалиях, связанных с вращением планеты Земля в беседе с репортёрами РИА Новости поделился информацией главный управляющий ВНИИФТРИ Сергей Донченко.

   Генеральный директор рассказал, что скорость вращения Голубой планеты с каждым новым годом нарастает, и в качестве ответной меры со стороны ученого сообщества предлагается отнять одну секунду. Сделать это нужно будет к 2029 году.



   Как пояснил Донченко, с точки зрения обычных научных задач прибавки или вычитания секунды не существует – Земля регулярно то наращивает темп вращения, то замедляет, но на данном промежутке Земля ускоряется. Почему так происходит, пытаются понять научные специалисты по всему миру.

  Напоследок управляющий институтом успокоил, заявив, что сегодняшняя скорость вращения Земли в ближайшем будущем никаких катаклизмов человечеству не пророчит. Само же явление ускорения вращения сотрудники различных научных сообществ продолжат изучать дальше.

#астрономия #земля #планета земля
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