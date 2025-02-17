По мнению финансовых аналитиков и экспертов, в 2025 году в Россию могут вернуться больше 350 иностранных коммерческих организаций.

В 2022 году весь мир стал свидетелем массового исчезновения зарубежных брендов из РФ, но спустя три года некоторые из западных коммерческих организаций поменяли свою точку зрения на былые собственные поступки и решили стать флагманами восходящего тренда, возвращаясь для торговой деятельности на территорию РФ. Соответствующее наблюдение сделали экономические аналитики представительства Kokoc Group.

В рамках экономического анализа было выяснено, что в первом квартале трехлетней давности из России исчезло или запустили на паузу собственную инвестиционную активность как минимум 500 иностранных брендов. Спустя несколько месяцев решили изменить первоначальную точку зрения 15 фирм, начав снова работать в РФ. В четвертом квартале 2024 года уже в рамках отечественного рынка появилось 235 зарубежных коммерческих организаций. И вот, по вычислениям торговых экспертов Kokoc Group, в 2025 году вновь могут начать свою деятельность 350 фирм.

Специалисты Kokoc Group поделились ожиданиями, что в этом году заметно вырастут маркетинговые расходы, как и покажет позитивный скачок сам рынок маркетинговых услуг. Собственное позитивное видение изложил руководитель по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов. Директор пояснил, что те 500 компаний, которые покинули РФ в 2022 году, были флагманами в своих нишах и лидировали по всем ключевым значениям. С их исчезновением маркетинговые бюджеты буквально «высохли». Теперь планируется изменение всего этого.