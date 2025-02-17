У наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда достаточно теплые и надёжные отношения как с Владимиром Путиным, так и с Дональдом Трампом.

Саудовская Аравия решила взять на себя не просто роль страны, представляющей переговорную площадку между высокопоставленными чиновниками Североамериканского государства и России по украинскому урегулированию, но занять почетную роль посредника. С соответствующей тематикой вышла 16 февраля свежая публикация от репортёров американского канала CNN. Сама встреча между делегациями Соединенных штатов и РФ пройдет 18 февраля.

В состав представительной американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Представители украинской стороны, такие как президент Владимир Зеленский и руководитель украинского ОП Андрей Ермак, участвовать в предстоящем дипломатическом мероприятии не намерены.

По данным корреспондентов CNN именно Эр-Рияд является своеобразным флагманом внешнеполитического курса текущей администрации Трампа. Так по утверждению журналистов канала наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд достаточно сильно ускорил освобождение американского гражданина Марка Фогеля.