Богатые на залежи полезных ископаемых земные недра Украины содержат в себе как минимум перечень из 50 редкоземельных элементов.

Представляющие геологическую службу Соединенных Штатов чиновники обозначили 50 важных для внутренней и внешней безопасности и экономики земных ресурсов, запасы которых имеются в украинских недрах. В перечень таких элементов и минералов вошли литий, титан, графит. Помимо соединений и металлов в перечень таких важных ресурсов ещё попали марганец, цирконий и бериллий. Карту с зонами залегания всех перечисленных веществ публикует ТГ-канал РБК.

Журналисты последнего прямо делают акцент на том, что размещенная инфографика лишь оценочная мера, не способная в полной мере дать точные данные. Всё по причине сложности и достаточно больших объемов инвестиций, которые необходимо вложить в разработку и добычу.









В материале указывается, что Североамериканское государство может проявить большой интерес к титановым и железным рудам на Украине, ведь Украина является сосредоточием именно мировых запасов титана. По разным оценкам до 20% этого легкого и прочного металла содержится в земных недрах Украины.

Отметим, что на территории новых российских регионов находится около 60% угольных бассейнов, 20% месторождений природного газа и 33% зон с металлами, не исключая из их числа и литий.









Вспомним, что новый глава США Дональд Трамп неоднократно и публично напоминал, что Штаты проявляют большой интерес к украинским редкоземельным металлам. Именно так Киев должен возместить усилия, предпринимаемые американским правительством для возмещения помощи Соединенных Штатов.

Зеленский в ответ сказал, что такие требования «справедливы» и Киев не против заняться общей кооперацией в рамках добычи украинских полезных ископаемых.

Позже украинский президент получил документ, где у США обозначены права на 50% запасов земных недр на Украине, но Зеленский не стал подписывать потенциальный договор.