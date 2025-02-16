Украине придется признать текущую ситуацию касаемо собственной страны и не спорить с тем фактом, что переговоры о завершении противостояния внутри украинского государства будут решаться между Соединенными Штатами и РФ.

Украине придется признать текущую ситуацию касаемо собственной страны и не спорить с тем фактом, что переговоры о завершении противостояния внутри украинского государства будут решаться между Соединенными Штатами и РФ. Причем Украина в этих дипломатических встречах скорее всего участвовать не будет. О негативном положении украинского государства на 16 февраля 2025 года информирует свежая публикация американского издания National Interest.

В журналистском материале четко подчеркивается, что команда Дональда Трампа лучше всего смогла подсветить проблему сегодняшней Украины, когда самыми прямыми намеками дала понять, что украинский конфликт закончится и Киев на эти переговоры вряд ли повлияет.









Поэтому единственный выбор, который остается украинскому президенту, это просто согласиться с любым решением, о котором договорятся между собой официальные Вашингтон и Москва.

Вспомним, что три дня назад по телефону между собой переговорили глава России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. По данным Кремля разговор был на протяжении 90 минут. После звонка в Москву Трамп позвонил в Киев Зеленскому.