Разработка всеобъемлющей экономической поддержки Украины, напоминающей известный «план Маршалла», была бы на 2025 год идеальным вариантом для мира, уверен глава Чехии Петр Павел. Соответствующие слова чешского политика, сказанные в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, приводят журналисты РИА Новости.
Чешский национальный руководитель заявил, что план по восстановлению украинского государства, очень схожий с «планом Маршалла», великолепно подготовит официальный Киев к интеграции в Еврозону.
Напомним, что «Планом Маршалла» была названа программа поддержки Европы после ВОВ от США, выдвинутая в 1947 году. План продвигал действующий на тот момент госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Маршалл. Крупнейшими реципиентами американской помощи на тот момент были Франция, Великобритания и ФРГ без ГДР.
Особо подчеркнем, что 12 месяцев назад руководитель ЕБРР Одиль Рено-Бассо выразил мнение, что ЕС за последние три года помог Украине на сумму большую, чем Североамериканское государство потратило на Европу в ходе действия «плана Маршалла».