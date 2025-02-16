Разработка всеобъемлющей экономической поддержки Украины, напоминающей известный «план Маршалла», была бы на 2025 год идеальным вариантом для мира, уверен глава Чехии Петр Павел.

Разработка всеобъемлющей экономической поддержки Украины, напоминающей известный «план Маршалла», была бы на 2025 год идеальным вариантом для мира, уверен глава Чехии Петр Павел. Соответствующие слова чешского политика, сказанные в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, приводят журналисты РИА Новости.

Чешский национальный руководитель заявил, что план по восстановлению украинского государства, очень схожий с «планом Маршалла», великолепно подготовит официальный Киев к интеграции в Еврозону.









Напомним, что «Планом Маршалла» была названа программа поддержки Европы после ВОВ от США, выдвинутая в 1947 году. План продвигал действующий на тот момент госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Маршалл. Крупнейшими реципиентами американской помощи на тот момент были Франция, Великобритания и ФРГ без ГДР.

Особо подчеркнем, что 12 месяцев назад руководитель ЕБРР Одиль Рено-Бассо выразил мнение, что ЕС за последние три года помог Украине на сумму большую, чем Североамериканское государство потратило на Европу в ходе действия «плана Маршалла».