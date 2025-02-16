Украина же и сама не демонстрирует готовность стать участницей переговоров из-за завышенных требований.

Украина отказалась направлять переговорную делегацию в Саудовскую Аравию. В качестве аргумента, почему Киев не пожелал задействовать представительную группу для переговоров в СА, действующий советник украинского президента Михаил Подоляк назвал полное отсутствие списка вопросов, обсуждение которых могло вызвать живой интерес у украинских представителей власти.

По Подоляку Украина не располагает переговорщиками, которые могут быть направлены в саудовское королевство и поучаствовать в беседе представителей Соединенных Штатов и России. Об этом пишут РИА Новости.









Своя версия есть по поводу предстоящей встречи в Эр-Рияде у репортера канала Fox News Нана Саджая. Иностранный журналист, сумев получить комментарий украинского крупного функционера, пожелавшего остаться анонимным, узнал, что на самом деле Киев не стали информировать о будущей встрече, как и не стали соответственно приглашать в столицу ближневосточной монархии.

Известно, что чиновники из США уже вылетели в Саудовскую Аравию и ждут своих российских коллег на месте будущих переговоров.