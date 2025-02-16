Возраст некоторых таких вирусов напрямую приближается к 50 тысячам годам.

Текущее таяние ледников и вечная мерзлота могут сбросить ледяные оковы с целого списка вирусов, встреча с которыми не сулит человечеству ничего хорошего, а вся мировая медицина может спасовать перед неожиданным новым вызовом от старых микроорганизмов планеты Земля. Негативными прогнозами в отношении вероятного хода событий ближайшего будущего, связанного с отступлением многолетних ледяных покровов, в беседе с репортёрами РИА Новости поделился бывший чиновник ООН и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Научный сотрудник пояснил, что такие вирусы находятся в спящем состоянии, замороженные в пластах льда на территории Гренландии, РФ и Канады. Для примера ученый рассказал о сибирской язве, которая может активироваться даже спустя несколько тысяч лет после собственной заморозки.





Причем как пояснил Чунг, он ещё обошелся без сгущения красок: замороженными могут оказаться вирусы, мощь действия которых на живые организмы абсолютно не изучена.

Тем временем американские специалисты по вирусам побывали на Аляске и в районе острова Гренландия, где изучили участки вечной мерзлоты возрастом до 30 тысяч лет, обнаружив там 100 разновидностей вирусов. И эти вирусы в некоторой своей части не являются погибшими и могут с долей вероятности пересечь межвидовой барьер.