Встреча должна состояться до начала марта.

Чиновники, представляющие интересы украинского государства, всё-таки получили приглашение на совместное мероприятие с участием советников глав государств Соединенных Штатов и России, которые, по информации осведомленных источников агентства Bloomberg, должны встретиться на территории Саудовской Аравии в ближайшую семидневку.

Известно, что СА будет представлять советник по национальной безопасности Аравии Мусаед аль-Айбан.

От Североамериканского государства – по данным репортёров Блумберг, на встрече появятся Майкл Уотц и Стивен Уиткофф – соответственно советник по национальной безопасности и спецпредставитель президента США.









Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече в Мюнхене категорически отверг данные, что Украина получила приглашение на раунд дипломатических переговоров между Россией и Североамериканским государством в СА. Не захотел украинский президент встречаться и с представляющими РФ лицами: пока между Украиной и Западом не будет выработана совместная программа мирных переговоров с Москвой.