Соединенные Штаты выдвинули Украине «очень жесткий» юридический договор об установке контроля над украинскими недрами. Раскрыл такую информацию действующий народный избранник Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Как пояснил политик, документ предусматривает в достаточно жесткой степени контроль над украинскими ресурсами. Соответствующее сообщение появилось в ТГ-аккаунте мужчины.
Гончаренко открыл перед своими подписчиками и одну важную деталь: помимо передачи на суровых условиях украинских недр или части из них Вашингтону, в США хотят приватизировать некоторые отрасли украинской экономики.
Резюмировал свой пост Гончаренко тем, что выступление вице-президента Североамериканского государства Джей Ди Вэнса буквально заставило наполниться сердца европейских политических функционеров скорбью по временам нахождения у власти Джо Байдена.
Отметим, что соглашение, про которое говорил Гончаренко, доставил в Киев в минувшую среду глава американского минфина Скотт Бессент. Зеленский отказался ставить подпись под договором, сославшись на дефицит времени, которое нужно для более детального изучения.
И хотя после украинский президент смог обсудить конкретику по документу, его подписание не состоялось: Штаты затребовали 50% всех запасов украинских недр.
* – внесен в России в перечень террористов и экстремистов