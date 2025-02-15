"Никто раньше не мог подумать" в Киеве, что Вашингтон помогает Киеву не за бесплатно.

Соединенные Штаты выдвинули Украине «очень жесткий» юридический договор об установке контроля над украинскими недрами. Раскрыл такую информацию действующий народный избранник Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Как пояснил политик, документ предусматривает в достаточно жесткой степени контроль над украинскими ресурсами. Соответствующее сообщение появилось в ТГ-аккаунте мужчины.

Гончаренко открыл перед своими подписчиками и одну важную деталь: помимо передачи на суровых условиях украинских недр или части из них Вашингтону, в США хотят приватизировать некоторые отрасли украинской экономики.









Резюмировал свой пост Гончаренко тем, что выступление вице-президента Североамериканского государства Джей Ди Вэнса буквально заставило наполниться сердца европейских политических функционеров скорбью по временам нахождения у власти Джо Байдена.

Отметим, что соглашение, про которое говорил Гончаренко, доставил в Киев в минувшую среду глава американского минфина Скотт Бессент. Зеленский отказался ставить подпись под договором, сославшись на дефицит времени, которое нужно для более детального изучения.

И хотя после украинский президент смог обсудить конкретику по документу, его подписание не состоялось: Штаты затребовали 50% всех запасов украинских недр.

* – внесен в России в перечень террористов и экстремистов