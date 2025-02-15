Украина всяческими способами саботирует подписание важного для Вашингтона документа.

Представителям Соединенных Штатов не понравились исправления украинских официальных лиц в документе, продемонстрированном официальному Киеву в минувшую среду. Речь идёт о правках в соглашении об украинских полезных ископаемых. Соответствующая публикация появилась в рамках текущих новостей от журналистов NV.

Репортёры газеты уведомили, что именно внесение правок послужило истинной причиной переноса разговора между украинским президентом и вице-президентом Североамериканского государства Джей Ди Вэнсом.

Вместе с тем почему встреча между двумя высшими чиновниками государств-партнеров была перенесена на более поздний строк, не стали объяснять в Вашингтоне.









Тем временем по данным корреспондентов канала CNN, Киев не стал санкционировать юридическое подтверждение с США по будущему украинских ресурсов. Как объяснили на Банковой, Украине нужно более глубоко проработать полученные данные.

И уже как уведомили украинские медиа, таким способом Зеленский хочет отказаться от подписания документа.

Вспомним, что 3 дня назад глава минфина Штатов Скотт Бессент прибыл в украинскую столицу и доставил в Киев соглашение о совместном использовании редкоземельных минералов и металлов украинских недр.