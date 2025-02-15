Россия на 2025 год уже 11 лет не состоит в организации.

Руководительница немецкого МИД Анналена Бербок взяла слово в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где объявила о негативном отношении к заявлению Дональда Трампа, в котором последний высказался в положительном ключе о возвращении РФ в политическое объединение G7.

Как рассказала германский высокопоставленный дипломатический функционер, ещё не пришло время для возобновления сотрудничества с РФ в различных направлениях и отраслях.

Поэтому лучшей идеей в современных отношениях с Россией, это сохранение давления на официальную Москву.









Подчеркнем, что РФ осталась за бортом организации G8 одиннадцать лет назад, когда Россию исключили из пула стран «Восьмерки» в 2014 году. После этого события объединение наиболее развитых экономически стран на момент исключения РФ стало называться G7.

Трамп высказался по поводу исключения Москвы из G8, где назвал это неправильным решением, которое исправить можно единственным способом – возвращением России в качестве полноценного участника.

В Кремле идею о возвращении РФ в G7 не поддерживают, озвучивая особую актуальность на 2025 год именно формат G20.