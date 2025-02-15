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Зеленский: Украина может исчезнуть с исторической арены без поддержки США
Но кажется Дональд Трамп умеет считать деньги, и это не США должны платить Украине, а как раз наоборот.

   Украинский президент в беседе с журналистами NBC News рассказал, что Украина не сможет остаться на исторической арене, если Соединенные Штаты откажутся от поддержки первой.

   По словам Владимира Зеленского, Украина с самой высокой вероятностью не устоит без военной помощи официального Вашингтона, которая есть на февраль 2025 года.

   Руководитель Украины прокомментировал, что Североамериканское государство для Украины критически важный партнер. Поэтому мысль о том, что Штаты и сегодняшняя Украина перестанут быть стратегическими партнерами, для него является кощунственной.



   А мы напомним, что вчера прошла встреча Зеленского и американского вице-президента Джей Ди Вэнса, на которой присутствовал и государственный секретарь США Марк Рубио. Вместе с Зеленским на разговоре был и руководитель украинского ОП Андрей Ермак.

   Точных данных итогов встречи нет, но по информации от репортёров издания Washington Post, украинский президент не стал подписывать соглашение с Вашингтоном, по которому Соединенные Штаты приобретают право на получение 50% запасов полезных ископаемых, находящихся в недрах земли Украины.  

#украина #политика #владимир зеленский #сша и украина #мюнхенская конференция по безопасности 2025
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