Но кажется Дональд Трамп умеет считать деньги, и это не США должны платить Украине, а как раз наоборот.

Украинский президент в беседе с журналистами NBC News рассказал, что Украина не сможет остаться на исторической арене, если Соединенные Штаты откажутся от поддержки первой.

По словам Владимира Зеленского, Украина с самой высокой вероятностью не устоит без военной помощи официального Вашингтона, которая есть на февраль 2025 года.

Руководитель Украины прокомментировал, что Североамериканское государство для Украины критически важный партнер. Поэтому мысль о том, что Штаты и сегодняшняя Украина перестанут быть стратегическими партнерами, для него является кощунственной.









А мы напомним, что вчера прошла встреча Зеленского и американского вице-президента Джей Ди Вэнса, на которой присутствовал и государственный секретарь США Марк Рубио. Вместе с Зеленским на разговоре был и руководитель украинского ОП Андрей Ермак.

Точных данных итогов встречи нет, но по информации от репортёров издания Washington Post, украинский президент не стал подписывать соглашение с Вашингтоном, по которому Соединенные Штаты приобретают право на получение 50% запасов полезных ископаемых, находящихся в недрах земли Украины.