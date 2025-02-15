Инвесторы в постройку нового предприятия уже вложили 112 млн. рублей.

Коммерческая организация «СитиПрофиль» хотят построить новый производственный объект на территории Домодедово, где начнут изготавливать кровельные, фасадные и прочие строительные конструкции, где главным материалом металлоизделий будет сталь из тонкого листа. Для побуждения строительства областное министерство промышленности и науки московского региона пообещало владельцам «СитиПрофиля» выделить займ на льготных условиях. Источником такого финансирования будет капитал, представленный областным Фондом развития промышленности.

По словам руководителя областного министерства Екатерины Зиновьевой, инвестиционный портфель для строительства производства будет равняться 112 млн. рублей. Где около 18% софинасирования в виде льготного займа обеспечит тот самый региональный ФРП.

Все заемные средства будут использованы для внутреннего оснащения завода с покупкой производственных станков.

Будущий цех

Как пояснила высокопоставленная чиновница, завод «СитиПрофиль» будет отгружать готовую продукцию и не только. Планируется выпуск металлочерепицы, металлического штакетника, различного вида металлических листов, в том числе профилированных. Всего за 12 месяцев на заводе совокупной площадью хотят выпускать не менее 500 тыс. кв. метров готовых строительных изделий.