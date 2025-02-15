Продукция предприятия пригодится для АЭС, нефтянки и газовой отрасли.

Новое предприятие появится в особой экономической зоне «Кулибин». Именно здесь местные производственники наладят выпуск трубопроводных систем спецназначения. Такие металлические конструкции особенно востребованы в отечественной атомной промышленности. Помимо российских атомщиков, особо прочные трубы или трубы с повышенными эксплуатационными характеристиками востребованы специалистами топливно-энергетического комплекса и инженерами, развивающими нефтегазовый сектор РФ. Для полной готовности проекта необходимо 4,2 млрд. рублей. И инвесторы с таким объемом финансовых возможностей нашлись, проинформировал областной руководитель Нижегородчины Глеб Никитин.

Известно, что возведением предприятия, работающего по полному циклу, займутся сотрудники коммерческой организации «Современные трубопроводные системы». Соответствующий документ, представляющий определенного рода льготы представителям компании, наделил губернатор Никитин. Файл гарантирует, что фирма, строящая промышленный объект, является резидентом особой зоны «Кулибин».

Перспективы по трудоустройству получат порядка 830 рабочих, чья квалификация подпадает под определение высококвалифицированных сотрудников.

Помимо завода по производству труб с особыми требованиями, в местной особой экономической зоне могут появиться порядка 38 индивидуальных объектов. Особенной причиной гордиться успехами в локальной ОЭЗ может послужить примечательная статистика: зона «Кулибин» попала в пятерку флагманов РФ по инвестиционной привлекательности, как и удостоилась номинирования за особо быстрое динамичное развитие.

Отметим, что зона «Кулибин» начала свою работу ровно пять лет назад, имея на 10 февраля площадь в 727 га. Но это далеко не предел: с самой высокой вероятностью в ближайшее время полезный периметр ОЭЗ увеличится на 126 га. Тем более местным участникам полагается временное снижение НДС до 2% в первые пять лет.