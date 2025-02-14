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Madarator
Трамп снова пообещал для БРИКС введение 100-процентных пошлин из-за "игр с долларом"
Смещение доллара с пьедестала главной резервной валюты мира это суровая объективная реальность ближайшего времени. И от Трампа мало что зависит.

  Члены БРИКС могут «дождаться» от США введения пошлин в размере 100 процентных пунктов, если предпримут попытку найти замену американскому доллару. В очередной раз повторил нападки в адрес предполагаемой политики стран БРИКС новый глава Белого дома.

   В беседе с журналистами Дональд Трамп рассказал, что организация появилась на свет с явно «плохой целью».

   Как пояснил 78-летний политик, «игры с долларом» не приведут страны объединения к хорошим экономическим последствиям, наоборот, как только американский президент услышит данные «об играх» членов БРИКС с долларом, то тут же эти государства получат 100% тариф.



     Отметим, что Трамп много раз поднимал тему, что он сделает всё возможное, чтобы роль доллара в международной торговле оставалась на лидирующих позициях.

   Подчеркнем, что в БРИКС входят 11 государств, а сама организация была основана почти 20 лет назад в 2006 году.

#дональд трамп #брикс #трамп и политика #трамп и его политика
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