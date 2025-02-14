Смещение доллара с пьедестала главной резервной валюты мира это суровая объективная реальность ближайшего времени. И от Трампа мало что зависит.

Члены БРИКС могут «дождаться» от США введения пошлин в размере 100 процентных пунктов, если предпримут попытку найти замену американскому доллару. В очередной раз повторил нападки в адрес предполагаемой политики стран БРИКС новый глава Белого дома.

В беседе с журналистами Дональд Трамп рассказал, что организация появилась на свет с явно «плохой целью».

Как пояснил 78-летний политик, «игры с долларом» не приведут страны объединения к хорошим экономическим последствиям, наоборот, как только американский президент услышит данные «об играх» членов БРИКС с долларом, то тут же эти государства получат 100% тариф.









Отметим, что Трамп много раз поднимал тему, что он сделает всё возможное, чтобы роль доллара в международной торговле оставалась на лидирующих позициях.

Подчеркнем, что в БРИКС входят 11 государств, а сама организация была основана почти 20 лет назад в 2006 году.