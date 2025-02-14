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Madarator
Трамп не против возвращения России в G7
Барак Обама исключил РФ из участников организации.

   Глава Североамериканского государства Дональд Трамп озвучил собственное мнение, в котором указал, что организация G8 должна вернуться на историческую сцену, вернув в состав бывшего старого участника – РФ. Такие сведения приводят корреспонденты иностранного издания Reuters, в которых есть отсылка на слова нового главы Белого дома.

   Как указывается в публикации, Трамп озвучил мнение по поводу G7 в рамках регулярных встреч с репортёрами, где была беседа по поводу введенных недавно внешних пошлин американского правительства.

   Как пояснил 78-летний политик, в прошлом было неправильным отстранение России от участия в G8.

   В качестве одного из аргументов хозяин Овального кабинета указал, что во время официальных встреч текущей организации G7, очень часто участники мероприятия прямо говорят об РФ.

   Поэтому нет ничего удивительного, что Россия снова должна вернуться в постоянный состав участников внешнеполитического объединения.

   Отметим, что РФ была участником неформальной группы индустриально развитых государств, имевших наименование «Большая восьмерка», с 1997 года. Войдя в структуру участников вместе с ФРГ, Канадой, Францией и другими участниками.

   Как только в 2014 году РФ исключили из состава участников, G8 стала называться G7.

#россия #политика #экономика #дональд трамп #большая восьмерка
Источник: reuters.com
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