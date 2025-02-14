Волноваться не стоит, так как в редких случаях изображение и аудиосигнал могут пропасть всего на несколько минут.

Телевизионная радиовещательная сеть выпустила срочное уведомление, что через 5 дней может начаться практически месячный период коротких по длительности помех в случае беспроводного приема телевизионного сигнала: всё из-за мощной солнечной активности, вызванной сезонными колебательными циклами. По данным специалистов РТРС основной причиной пропажи телевизионного сигнала является интерференция.

Как подчеркнули действующие сотрудники компании, помехи такого плана – явление сезонное и бывает два раза в 12 месяцев – в момент прохождения нашего светила экватора, который является линией космической геостационарной орбиты земных спутников.

Проще говоря, в момент условного нахождения Солнца над экватором, усиленное солнечное излучение совмещается с телевизионным сигналом, исходящим со спутника, из-за чего уровень сигнала становится слабее. Но актуальное состояние задействованных систем РТРС уменьшает такое потенциальное негативное воздействие в ощутимой мере, успокоили сотрудники компании.

Иногда, если исправить ситуацию не получается, телесигнал может отсутствовать порядка 2-5 минут, а изображение на устройстве вывода может «рассыпаться».

Ознакомиться с графиком влияния интерференции на телевидение можно на официальном портале организации РТРС.