В Брюсселе и Киеве неприятно удивлены что об Украине Трамп может говорить с Россией без европейских и украинских чиновников.

Телефонное общение глав РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа заставил изрядно волноваться европейских и украинских чиновников. О непростой ситуации, возникшей в Брюсселе и Киеве на фоне созвона Трампа и Путина, рассказывается в свежем материале репортеров издания The Economist.

Так в заметке говорится, что европейцы и украинцы опасаются предстать один на один со своими внешнеполитическими проблемами без помощи со стороны официального Вашингтона ещё с того самого периода, пока не было ясно, что победу на ноябрьских выборах одержит текущий хозяин Белого дома в лице 78-летнего Дональда Трампа.

Ещё больше заставил волноваться западных и украинских политиков сам свежий разговор между Путиным и Трампом, который случился без всякого уведомления Киева и ЕС 12 февраля.

С высокой вероятностью на фоне нормализации отношений Вашингтона и Москвы поддержка украинского государства от США является весьма туманной.