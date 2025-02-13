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Madarator
В F.A.C.C.T. рассказали, как защититься от ложного взлома Telegram и что делать в таких случаях
Не идите на поводу у киберпреступников и действуйте согласно опубликованной инструкции, одобренной специалистами по цифровой безопасности.

   Киберпреступники внедрили новый способ воровства цифровых финансов с электронных счетов российских граждан, задействуя способ имитации взлома программы для обмена мгновенными сообщениями Telegram. О развитии в тактике обмана кибермошенниками в беседе с журналистами "РГ" поделились знаниями сотрудники фирмы F.A.C.C.T.

   Работники коммерческой организации, чья специализация заключается в создании программных продуктов для защиты от интернет-мошенников, пояснили, что якобы взлом личного профиля мессенджера – это популярная тактика среди сетевых злоумышленников, причем достаточно многогранная.

   Именно так воруют профили в приложениях для общения, популярных соцсетях и госпорталах. Причем преступная мысль не стоит на месте, а варианты развития событий и уровень обмана постоянно растут.

   Первым делом собственнику профиля приходит сообщение, что его аккаунт был взломан, а злоумышленники могут просматривать сообщения, как и рассылать их. В следующий момент времени начинают приходить коды верификации. На третьем этапе появляется ссылка от мошенников, где предлагается вернуть доступ к профилю методом выполнения требований. После чего после выполнения всех обозначенных условий чувствительные данные на самом деле появляются у мошенников. И уже на финальном этапе мошенники потребуют напрямую перевести им деньги или озвучить СМС-код, который, вероятно, приведет к исчезновению денег с банковской карты.

   Если с вами такое действительно начинает происходить, то сотрудники F.A.C.C.T. рекомендуют зайти в настройки мессенджера Телеграм и ознакомиться с подключенными устройствами к аккаунту. Если неизвестные вам устройства будут обнаружены, то таковые девайсы необходимо удалить. Ещё лучше будет, если вы поменяете пароль на Телеграм на более сложный и криптостойкий. И под конец стоит активировать опцию двухфакторной аутентификации.

#информационная безопасность #взлом #кибермошенники #кибермошенничество #цифровая безопасность #ложный взлом
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