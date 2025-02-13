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Эксперт Ходаренок: «Орешник» можно перехватить лишь передовым комплексом С-500 «Триумфатор-М»
Для всех остальных перспективных систем перехват новейшей российской БРСД бесполезен.

   Передовая российская система ПРО, известная как С-500 «Триумфатор-М», теоретически может оказать эффективное противоборство воздушным средствам, имеющим тактико-технические характеристики, аналогичные с новейшей гиперзвуковой ракетой баллистической направленности. Речь идёт об успешном сбитии БРСД «Орешник». Такую точку зрения озвучил специалист по вооружениям и военный аналитик Михаил Ходаренок в беседе с журналистами ТАСС. Как заявил эксперт, озвученная точка зрения – это лишь сугубо его индивидуальная точка зрения.

   Ходаренок рассказал, что с некоторой долей вероятности безопасно сразить «Орешник» может и зенитно-ракетный комплекс С-400.

   Высказался аналитик и о вероятной возможности сбить гиперзвуковой «Орешник» западными типами вооружений, в том числе и передовыми. Даже самый актуальный образец вооружения армии США, такой как система THAAD, скорее всего неспособна эффективно противостоять отечественной БРСД.  

   Отметим, что ранее Владимир Путин заявлял, что западные комплексы ПВО не рассчитаны на захват и сбитие многосоставных ракет, используемых в «Орешнике».

#орешник #брсд орешник #с-500 #перехват орешника #триумфатор-м
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