Новое судно будет использоваться для речного туризма с возможностью автономного управления и самостоятельного передвижения на уровне 20 часов.

Специалисты-судостроители на Чкаловской верфи приступили к постройке пассажирского корабля на электрической тяге, относящегося к проекту ПКС-40.2. Конструкторы из Нижегородской области назвали судно «Сура 2.0».

Данный корабль станет головным из пяти пассажирских платформ, сборка которых ведется по заказному поручению коммерческой организации «Гама», чья основная операционная деятельность – это организация туристических поездок. По данным сетевого портала www1.ru, у линейки будущих кораблей есть предшественники, относящиеся к типу пассажирских платформ «Сура». По информации того же источника, над внешним визуальным рядом нового проекта трудились сотрудники компании SEA TECH.

В качестве движителя новой «Суры» будет использоваться электрический мотор, способный работать ещё и в гибридном режиме. Благодаря такому движителю плавательное средство способно осуществлять самостоятельное движение на протяжении 20 часов. Одним из отличительных свойств нового проекта будет режим автономного управления, придуманный инженерами КБ «Гама».

Свой первый заплыв «Сура 2.0» выполнит в начале ближайшей осени. Корабль будет выполнять передвижение по местным речным маршрутам туристической направленности нижегородского региона.