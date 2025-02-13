Силовая установка ВК-650В призвана заменить более слабый штатный мотор Arrius 2G1, созданный французами.

Представители России прорекламировали Индии обновлённое предложение по поставкам многоцелевых воздушных машин вертолётного типа под наименованием Ка-226Т, обладающих улучшенными лётными характеристиками из-за изменённой штатной конфигурации. О новом коммерческом предложении с улучшениями для официального Дели рассказал руководитель Рособоронэкспорта.

Генеральный директор Александр Михеев уведомил, что на новейший отечественный вертолёт «Ка» установили мотор ВК-650В, добавляющий «ретивости» воздушному средству. Подчеркнем, что сделка, предлагаемая в рамках форума международного уровня Aero India 2025, как никогда своевременна для официальной мировой премьеры ВК-650В.

В Индии есть собственное производство Ка-226Т, способное выпускать до 400 единиц готовой продукции в год. Но все выпускаемые экземпляры оснащаются французским двигателем Arrius 2G1 компании Safran Helicopter Engines.

И как заявил Михеев, в прежней комплектации винтокрылые машины линейки Ка-226Т оснащались зарубежными моторами, такими как продукт французской инженерной мысли Arrius 2G1, уступающий по своим техническим характеристикам новейшей российской разработке сразу по нескольким параметрам.