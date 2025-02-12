Пошлины Трампа буквально не оставили равнодушными множество стран.

Японские чиновники из местного правительства обратились к Североамериканскому государству с большой просьбой об освобождении национальной стальной и алюминиевой продукции от пошлин в размере 25 процентных пунктов. Такое заявление озвучил генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, чьи слова приводит ИА Kyoudo.

Как заявил высокопоставленный японский функционер, Япония достоверно знает об одном из последних указов Дональда Трампа, в котором объявляется об установлении расширенных тарифов. Действие последних распространяется на сталь и алюминий. Поэтому было бы справедливым исключить из действия президентского указа главы США Японию.









Отметили в издании и объем поставок стали и алюминия в Соединенные Штаты. Так за прошлый год объем соответствующих поставок за океан равнялся 2 млрд. американских долларов.

О том, что пошлины в размере 25% коснулись абсолютно всех стран, стало известно в начале февраля. И уже по мнению репортёров портала Axios, заградительные американские пошлины с наибольшей вероятностью послужат толчком к скачку цен и раскручиванию маховика инфляции.