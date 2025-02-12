Перевооружение малозаметных лодок на "Цирконы" делает первые чрезвычайно эффективным инструментом силового влияния.

Российский военный флот не так силён своим надводным составом, как теми средствами боевого возмездия, оперирование которых заключается в плавании на больших глубинах. В особенности подводный боевой потенциал Москвы усилился после появления субмарин проекта «Ясень-М», имеющих преимущество над своими предшественниками по части скрытности и боевому оснащению. Тем более с появлением на вооружении флота РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» с таким вызовом вынужден теперь считаться и Пентагон, о чем информирует собственных читателей американский сетевой ресурс 19FortyFive.

При поиске аналогов за рубежом иностранные журналисты сравнили подводные корабли проекта 885М с АПЛ американского флота «Вирджиния», но подлодки РФ чувствительно больше. И в данном случае это не проблема, а преимущество – всё из-за возможности оперировать куда более мощным управляемым вооружением со стороны российских подводников.









В пояснении эксперты указали, что новое поколение российских конструкторов ушло от программы их предшественников из СССР, создававших подлодки-охотники по примеру «Щуки-Б». Новая подлодка теперь может уничтожать не только морские цели, но и находить боевое применение для своих разномастных крылатых ракет в поражении наземных объектов. Всё это с полным правом позволяет отнести подлодки проекта «Ясень-М» к АПЛ крейсерского типа, вооруженных управляемой баллистикой.

И что куда хуже, военные инженеры смогли оснастить передовые «Ясени» боеприпасами, развивающими воздушную скорость до 8 Махов, известных в мире как ракеты «Циркон».

Отметили западные эксперты и наращивание темпов ввода в строй всё новых и новых «Ясеней». В конце прошлого года в подводный состав ввели лодку «Архангельск». Всего же ВМФ России получит до 12 таких АПЛ.

Но не единым «Цирконом» опасны новейшие отечественные подлодки. Так в их спектре вооружений имеются универсальные «Калибры» и сверхзвуковые «Ониксы».