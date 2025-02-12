Потому что в Индии очень быстро могут сделать выбор в пользу покупки Су-57 вместо американских самолётов.

В рамках выставки Aero India Су-57 лицом к лицу встретился с собственным конкурентом – тяжелым истребителем пятого поколения F-35. И уже как прокомментировали событие журналисты американского издания Military Watch Magazine, представители военных США отменили полёты F-35 и F-16 сразу после известий о том, что им придется демонстрировать лётную программу сразу после показательных вылетов российского Су-57. Предполагается, что американские чиновники таким образом захотели избежать негативного сравнения с российской машиной.

И по некоторым признакам части авионики самолёта ВВС Соединенных Штатов превосходит таковую у Су-57, не всё так однозначно с лётными характеристиками, которые точно лучше у российского истребителя. Последний более маневренен на низких скоростях – всё из-за применения управляемого вектора тяги. Вторым преимуществом является демонстрация сверхзвуковой скорости без задействования форсажных камер.









Всё это в комплексе может привести к тому, что индийские специалисты могут склониться к уговорам военного и политического руководств к приобретению Су-57, чему так хотели бы воспротивиться в Вашингтоне и Пентагоне.

Продолжая делать сравнения американского и российского самолётов, эксперты из США подчеркнули, что хотя российский передовой самолёт не настолько хорош при сравнении высокочувствительных сенсоров, являющихся визитной карточкой «Тридцать пятого», но Су-57 представляет собой идеальный сплав из повышенной выносливости, сильной осведомленности и относительной легкости обслуживания, что в случае экстренных вызовов позволяет подготовить его боевой вылет за очень короткий срок.