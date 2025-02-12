Но кажется поезд в отношении конкурентных преимуществ европейцев в сфере ИИ над США и Китаем безнадёжно застрял в прошлом.

В рамках парижской международной встречи AI Action Summit, непосредственно связанной с развитием искусственного интеллекта, глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о национальном плане глобального уровня, превращающей Европу и в частности Францию – в мирового флагмана по направлению ИИ.

Так в самом начале открытия мероприятия, как минимум 60 коммерческих организаций, участников встречи, объявили о взаимном сотрудничестве и объединении с целью создать мощные позиции европейского континента в ИИ, и сделать более удобными общеевропейскими законы для использования новейших технологий.

Так за одни сутки до старта форума Макрон сделал заявление, что правительство Франции в ближайшей перспективе направит множественные финансовые ассигнования на развитие ИИ. Официальный Париж выделит 109 млрд. евро. Со стороны других континентов к проекту присоединятся представители Канады и ОАЭ.

Как пояснил Макрон, Европа в рамках ЕС не должна оказаться проигравшей, конкурируя с КНР и Соединенными Штатами по направлению высоких технологий.

На мероприятии были замечены и представители Google, Microsoft и OpenAI.