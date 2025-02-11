В объекте "под ключ" подразумевается и появление собственных рисовых полей.

В Дагестане появится ещё одно пищевое предприятие перерабатывающего типа. ООО «Агрис» построит уже пятый по счету завод производительностью 10 тонн риса за 2 часа. Новый объект появится в Тарумовском районе. Для уменьшения зависимости поставок риса от сторонних компаний одноименный инвестор хочет облагородить местные заброшенные участки под рисовые чеки* суммарной площадью в 900 га. Посевы риса появятся в населённом пункте Раздолье. Специалисты на 10 февраля 2025 года находятся на финальном временном отрезке по конструированию 530 га инженерных систем для выращивания риса. Куплены так же актуальные версии энергонасыщенных тракторов на 500 млн. рублей.

В прошлом году под руководством «Арис» засеяли рисом 470 га и получили рекордный урожай в 70 центнеров с гектара.

Отметим, что согласно статистическим выкладкам минсельхоза РФ, в минувшем году риса в Дагестане удалось собрать 160 тыс. тонн. Это даёт республике второе место по России в производстве риса. Но на этом году местные сельхозпроизводители не хотят останавливаться и обещают через 5 лет получить повышенные урожайность и площадь производства.

На этот год планируется строительство двух рисоперерабатывающих предприятий в Кизлярском и Тарумовском районах.

* – рисовый чек, это специально огороженный участок с водой, предварительно распаханный для выращивания риса или других влагозависимых культур.