Набиуллина добилась не просто "заморозки", а позволила экономике РФ показать устойчивый рост.

Руководительница Банка РФ Эльвира Набиуллина относится к когорте лучших топ-менеджеров Центральных банков планеты Земля. Такое личное мнение выразил в формате свежей статьи постоянный автор информационных заметок агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Журналист заявил, что отечественная экономика как никогда устойчива и несокрушима. Совсем иного ожидали иностранные экономические эксперты, надеясь на негативное воздействие бесконечных западных санкций. И экономика РФ не только устояла, но и показала трудно прогнозируемый западными экономическими аналитиками рост. Этому способствовала непосредственная деятельность на посту главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Высказался Чемпион и в отношении удивительной непробиваемости России перед широким фронтом западных санкций разнопланового характера. Которую он назвал «невероятной».

Отметим, что немного ранее российский президент сделал заявление, в котором подчеркнул, что внешнее воздействие на отечественную экономику в виде большого количества рестрикций со стороны западных государств так и не смогли общими усилиями сломить экономическое развитие РФ, направленное в сторону роста.