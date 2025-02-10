Новые тарифы распространяются на все государства мира и вступают в силу уже на этой неделе.

Новый глава Белого дома Дональд Трамп заявил корреспондентам о введении с 10 февраля внешней пошлины в 25 процентных единиц на поставку в североамериканское государство иностранных стали и алюминия. Такие сведения разместили журналисты, аккредитованные в вашингтонской администрации.

Согласно опубликованным сведениям, пошлины станут активными с текущего понедельника. Причем 25% пошлины будут действовать как на сталь, так и на алюминий.

Со вторника 78-летний политик пообещал задействовать механизм «взаимных пошлин», направленных на другие государства. Правда, что это за взаимные заградительные пошлины, Трамп уточнять не стал.





Подчеркнем, что известия о введении новых пошлин со стороны США стали распространяться во время заявлений Трампа, сделанных в рамках воздушного перелёта в пространстве штата Луизиана.

Отметим, что менее неделю назад новый хозяин Овального кабинета задействовал 25% пошлины американской таможни на все импортные товары, поставляемые на территорию Соединенных Штатов из Мексики и Канады. Меньшие торговые пошлины получили китайские товары в размере 10%.

В ближайшем будущем ожидается введение пошлин и на товары, произведенные коммерческими организациями Европейского Союза. Такие заградительные меры анонсировал сам американский президент на прошлой неделе.