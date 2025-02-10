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Madarator
В Калуге появится завод по производству медтехники и оборудования для диализа за 2 млрд рублей
Через несколько лет готовый промышленный объект позволит России стать на шаг менее импортозависимой в медицинском направлении.

   На территории областного центра возведут предприятие по производству медтехники и оборудования для диализа. О выделении для строительства в Калуге льготного займа для будущих нужд коммерческой организации «Фармасинтез-Медтех» в финансовом объеме 1 млрд рублей рассказал официальный представитель Фонда развития промышленности.

Новый завод появится в кластере индустриального парка «Росва». Совокупный объем инвестиций в возводимый промышленный объект составит более 2 млрд в отечественной валюте.


   Благодаря предприятию по производству медицинской техники Россия ещё на шаг станет менее импортозависимой и уменьшит значимость для собственных нужд от иностранных поставщиков.

   Как только предприятие выйдет на прогнозируемые экономическими экспертами рамки, сотрудники завода смогут изготавливать порядка 1500 единиц аппаратов для диализа. В рамках будущих производственных заданий возможно и изготовление 7 млн различных расходников медицинского плана по части гемодиализа. В количестве 13 млн экземпляров будут производиться изделия для перитонеального диализа.

   Сроки полной готовности объекта на 1 февраля 2025 года пока что не обнародованы.

#россия #строительство #новости россии #строительство завода #калуга #строительство заводов #строительство новых заводов в россии #индустриальный парк #индустриальный парк «росва» #фармасинтез-медтех
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