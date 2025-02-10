Строительство федеральному бюджету обойдется в 200 млн рублей.

Во Владивостоке появится центр экстремальных видов спорта. О новом спортивном комплексе совокупной площадью в 11 тыс. кв. метров, возводимом в периметре учебного заведения ДВФУ, рассказали журналисты Vostok.Today.

Согласно сведениям корреспондентов издания, новый комплекс получит секторальное деление, позволяющее успешно прогрессировать различным категориям занимающихся. Удобно тренироваться и увеличивать собственное райдерское мастерство будут как начинающие, так и профессиональные спортсмены.

Спортхаб получит соответствие мировым стандартам, принятым в западных странах.





Объект возведут в рамках многоэтапного строительства. На данном временном этапе ведутся подготовительные мероприятия по сбору и созданию необходимых сопроводительных и технических документов. Непосредственно физическое строительство начнется во втором квартале 2025 года.

Сам проект будет воплощен после поручения Владимир Путина по развитию Дальнего Востока. Возведение СК обойдется федеральному бюджету в 200 млн рублей.

А мы отметим, что во Владивостоке есть и действующие объекты для райдеров:это скейтпарк на набережной Спортивная, позволяющий не только "просто кататься", но и принимать соревнования местного, федерального и международного масштабов.